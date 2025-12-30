OM - Aubameyang : La «triste fin» est annoncée…

En s’inclinant contre le Mozambique (3-2) dimanche, le Gabon a officiellement été éliminé de la Coupe d’Afrique des Nations, avant même de disputer son dernier match mercredi face à la Côte d’Ivoire. Une « énorme déception » et une « triste fin » pour Pierre-Emerick Aubameyang, qui a probablement disputé la dernière CAN de sa carrière.
Parti disputer la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc, Pierre-Emerick Aubemayang a déjà été autorisé à revenir à Marseille. Le Gabon étant d’ores et déjà éliminé, l’attaquant de l’OM a quitté sa sélection avant même son dernier match, mercredi contre la Côte d’Ivoire. Battus par le Cameroun (1-0) et le Mozambique (3-2), les Panthères n’ont plus aucun espoir d’accéder aux huitièmes de finale.
L’élimination du Gabon, une « énorme déception »
« Énorme déception, énorme couac », a réagi Walid Acherchour dans l’After CAN sur RMC après l’élimination du Gabon. « Déjà, on avait été très déçu de la première demi-heure contre le Cameroun. S’il y avait deux ou trois zéro pour les Camerounais, ça aurait été complètement logique. Ils avaient essayé de se réveiller en deuxième mi-temps, mais ça n’avait pas suffi, et là, le match qu’ils nous pondent contre le Mozambique, c’est une honte. Il y avait 2-0 pour le Mozambique, mais ce n’est pas immérité du tout. Il n’y a pas d’occasions pour le Gabon, derrière, c’est opération porte ouverte en défense centrale. T’as un Ecuele Manga qui est à l’agonie complet, Lemina qui est obligé de jouer en défense centrale. »
« C’est sûrement la dernière d’Aubameyang, donc c’est vraiment une triste fin »
« Ils ont essayé de sonner la révolte avec la réduction du score d’Aubameyang, mais ça n’a pas suffi. Le Mozambique avait déjà montré des belles choses contre la Côte d’Ivoire et a été bien supérieur à cette équipe du Gabon. Éliminé au bout de deux matchs, sachant qu’il y a une CAN à 24 avec les meilleurs troisièmes qui peuvent passer, ça met un gros coup derrière la tête de la dynamique gabonaise », a ajouté Walid Acherchour, avant de conclure à propos de Pierre-Emerick Aubameyang, qui a très certainement disputé sa dernière CAN : « C’est sûrement la dernière d’Aubameyang, donc c’est vraiment une triste fin. »