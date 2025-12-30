OM - Aubameyang : La «triste fin» est annoncée…

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En s’inclinant contre le Mozambique (3-2) dimanche, le Gabon a officiellement été éliminé de la Coupe d’Afrique des Nations, avant même de disputer son dernier match mercredi face à la Côte d’Ivoire. Une « énorme déception » et une « triste fin » pour Pierre-Emerick Aubameyang, qui a probablement disputé la dernière CAN de sa carrière.

Parti disputer la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc, Pierre-Emerick Aubemayang a déjà été autorisé à revenir à Marseille. Le Gabon étant d’ores et déjà éliminé, l’attaquant de l’OM a quitté sa sélection avant même son dernier match, mercredi contre la Côte d’Ivoire. Battus par le Cameroun (1-0) et le Mozambique (3-2), les Panthères n’ont plus aucun espoir d’accéder aux huitièmes de finale.

L’élimination du Gabon, une « énorme déception » « Énorme déception, énorme couac », a réagi Walid Acherchour dans l’After CAN sur RMC après l’élimination du Gabon. « Déjà, on avait été très déçu de la première demi-heure contre le Cameroun. S’il y avait deux ou trois zéro pour les Camerounais, ça aurait été complètement logique. Ils avaient essayé de se réveiller en deuxième mi-temps, mais ça n’avait pas suffi, et là, le match qu’ils nous pondent contre le Mozambique, c’est une honte. Il y avait 2-0 pour le Mozambique, mais ce n’est pas immérité du tout. Il n’y a pas d’occasions pour le Gabon, derrière, c’est opération porte ouverte en défense centrale. T’as un Ecuele Manga qui est à l’agonie complet, Lemina qui est obligé de jouer en défense centrale. »