Transfert de Cherki : L’annonce troublante de l’OL

Axel Cornic

Après avoir passé des années à l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki a fini par partir, avec une signature à Manchester City lors du dernier mercato estival. Un grand pas fait par le jeune crack français, mais également pour son club formateur, comme l’a tout récemment évoqué son ancien président John Textor.

Il était attendu depuis son plus jeune âge. Rayan Cherki est un talent rare, mais pour le moment on ne peut pas dire qu’il ait eu beaucoup de succès. Mais peut-être que ça va arriver, puisque l’ancien de l’OL réalise une première partie de saison éblouissante avec Manchester City.

« Cela renvoie de la valeur vers l’OL et vers le centre de formation pour l’avenir » Certains peuvent regretter son départ du côté de Lyon, mais John Textor a assuré que c’était un deal qu’on ne pouvait pas refuser. « Quand un joueur formé à l’OL part et devient aussi performant à un niveau supérieur, évidemment que cela renvoie de la valeur vers l’OL et vers le centre de formation pour l’avenir » a expliqué l’ancien président de l’OL, sur RMC.