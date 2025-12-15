Transfert : Un Parisien à l'OM, le verdict est tombé !

Axel Cornic

Recruté pour 30M€ en 2024, Sacha Boey ne semble plus avoir sa place au Bayern Munich, avec Vincent Kompany qui lui aurait montré la porte de sortie. Plusieurs équipes seraient intéressés par le latéral droit français et c’est notamment le cas de l’Olympique de Marseille, qui a déjà semblé tenter sa chance lors du dernier mercato estival.

L’effectif marseillais est en constant changement, avec encore une douzaine de nouveaux joueurs qui sont arrivés cet été. Et ce n’est pas terminé, puisque l’OM aurait déjà d’autres pistes pour le mercato hivernal, qui ouvrira ses portes dans seulement quelques jours.

Quel club pour Sacha Boey ? L’une d’entre elle semble mener à Sacha Boey, qui ne joue que très peu au Bayern Munich depuis le début de la saison. La presse allemande assure qu’il devrait être poussé vers la sortie au mois de janvier, avec un prix qui a chuté sur le marché des transferts, puisque le site spécialisé Transfermarkt ne l’évalue plus qu’à 18M€.