Transfert d’un gros joueur : Le PSG reçoit une réponse cash !

Pierrick Levallet

Le PSG pourrait saisir une grosse opportunité sur le mercato l’été prochain. Le club de la capitale suivrait avec attention la situation de Dayot Upamecano, en fin de contrat à l’issue de la saison avec le Bayern Munich. Le défenseur central de 27 ans resterait toutefois concentré sur la suite de l’exercice 2025-206 avec la formation parisienne pour le moment.

Le PSG pourrait bien frapper un gros coup sur le mercato... l’été prochain ! Les Rouge-et-Bleu garderaient en effet un œil très attentif sur la situation de Dayot Upamecano, qui voit son contrat arriver à son terme à l’issue de la saison. Le10Sport.com vous a néanmoins révélé en exclusivité qu’une prolongation était en vue pour l’international français.

Upamecano reste focalisé sur le Bayern Munich Comme le rapporte Caught Offside, Dayot Upamecano ferait l’objet de nombreuses rumeurs sur son avenir. Mais pour le moment, le défenseur central de 27 ans resterait concentré sur la suite de la saison avec le Bayern Munich. Le Français voudrait réussir les campagnes en Bundesliga et en Ligue des champions.