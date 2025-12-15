Il rêve de signer au PSG : Guardiola relance tout ?

Alexis Brunet

Il y a quelques semaines, de nombreuses rumeurs ont fait état d’un intérêt du PSG pour Daniel Muñoz, latéral droit de Crystal Palace. Le joueur de 29 ans a d’ailleurs expliqué rêver d’évoluer dans un club de la taille du champion de France, mais rien n’est encore fait. D’ailleurs, le Manchester City de Pep Guardiola aurait également des vues sur le Colombien.

Lors du dernier mercato estival, le PSG n’a pas souhaité recruter énormément de joueurs. Alors que certains observateurs affirmaient que le club de la capitale devait notamment faire venir un remplaçant à Achraf Hakimi, le club de la capitale a décidé de continuer ainsi, mais malheureusement le Marocain s’est blessé.

Daniel Muñoz est dans le viseur de Manchester City Avec la blessure d’Achraf Hakimi, le PSG pourrait peut-être revoir ses plans lors du mercato hivernal. Dernièrement, de nombreuses rumeurs affirmaient que le club de la capitale avait des vues sur Daniel Muñoz, latéral droit de 29 ans qui évolue à Crystal Palace en Angleterre. Malheureusement, le champion de France ne serait pas le seul sur le dossier car d’après les informations de CaughtOffside, Manchester City serait également intéressé par les services du Colombien. Pep Guardiola le verrait comme le joueur parfait pour intégrer son système de jeu, notamment grâce à ses qualités athlétiques.