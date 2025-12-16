440M€ : Le gros coup de pression du PSG à Kylian Mbappé !

Le PSG et Kylian Mbappé sont depuis plusieurs mois au cœur d’une bataille judiciaire. Les deux parties se demandent des sommes folles et la décision du conseil des prud’hommes est attendue ce mardi. Le club de la capitale espère obtenir 440M€, mais cela est avant tout une façon de mettre la pression sur son ancien joueur.
Ce mardi, le PSG va enfin être fixé dans la bataille juridique qu’il mène contre Kylian Mbappé, car le conseil des prud'hommes va rendre sa décision. Le club de la capitale espère obtenir 440M€ de la part de son ancien joueur qui lui réclame pas moins de 263M€ à son ex-employeur, correspondant à des primes et des salaires supposément non versés.
Un coup de pression de la part du PSG
Le PSG demande une somme folle à Kylian Mbappé, mais il y a peu de chances pour que le club de la capitale obtienne cette somme. Selon Maître Antoine Sappin, avocat spécialisé en droit social, qui a assisté à l’audience, cela est plus un coup de pression que tente Paris auprès de l’attaquant du Real Madrid. « Oui pour le PSG, l’idée c’est de marquer le coup vis-à-vis de Mbappé aussi, montrer qu’en engageant une telle action prudhommale, il prend aussi son risque. Même si on peut considérer que le club n’aura jamais de telles sommes, le fait de les demander met la pression sur l’autre partie et c’est une forme de réplique pour montrer à Mbappé que le PSG ne compte pas se laisser faire et entend répliquer aussi, voire plus fort. On est sur un aspect psychologique contre Mbappé, mais c’est aussi pour montrer que Paris ne compte pas se laisser faire », a déclaré l’avocat auprès de RMC Sport.
Les demandes du clan Mbappé ont évolué
Initialement, Kylian Mbappé demandait 55M€ au PSG, mais le montant a progressivement grimpé pour atteindre maintenant la barre des 263M€. Selon Maître Antoine Sappin, le clan de l’attaquant essaie d’obtenir le plus possible, mais cela sera loin d’être évident. « De l’autre côté, les avocats de Mbappé, à partir du moment où ils ont saisi les prud'hommes, ils ont été dans une démarche de se dire "vu qu’on va aux prud'hommes, on va demander le maximum et multiplier les demandes". Leur demande de travail dissimulé est fondée sur le fait qu’il n’a pas perçu ses salaires pendant trois mois, c’est assez astucieux, on verra si le conseil accepte d’aller dans une telle voie. Il y a un certain fondement juridique. La requalification du contrat de travail en CDI avec toutes les conséquences que ça aurait est sans doute un peu plus délicate car elle se fonde sur le droit européen alors même qu’une loi a été promulguée en France pour poser un cadre pour les sportifs. Ça me semble plus délicat mais de ce fondement juridique découle tout un tas de demandes, ce qui explique qu’on passe de 55 à 263 millions d’euros demandés par le camp Mbappé. »