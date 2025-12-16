440M€ : Le gros coup de pression du PSG à Kylian Mbappé !

Alexis Brunet

Le PSG et Kylian Mbappé sont depuis plusieurs mois au cœur d’une bataille judiciaire. Les deux parties se demandent des sommes folles et la décision du conseil des prud’hommes est attendue ce mardi. Le club de la capitale espère obtenir 440M€, mais cela est avant tout une façon de mettre la pression sur son ancien joueur.

Ce mardi, le PSG va enfin être fixé dans la bataille juridique qu’il mène contre Kylian Mbappé, car le conseil des prud'hommes va rendre sa décision. Le club de la capitale espère obtenir 440M€ de la part de son ancien joueur qui lui réclame pas moins de 263M€ à son ex-employeur, correspondant à des primes et des salaires supposément non versés.

Un coup de pression de la part du PSG Le PSG demande une somme folle à Kylian Mbappé, mais il y a peu de chances pour que le club de la capitale obtienne cette somme. Selon Maître Antoine Sappin, avocat spécialisé en droit social, qui a assisté à l’audience, cela est plus un coup de pression que tente Paris auprès de l’attaquant du Real Madrid. « Oui pour le PSG, l’idée c’est de marquer le coup vis-à-vis de Mbappé aussi, montrer qu’en engageant une telle action prudhommale, il prend aussi son risque. Même si on peut considérer que le club n’aura jamais de telles sommes, le fait de les demander met la pression sur l’autre partie et c’est une forme de réplique pour montrer à Mbappé que le PSG ne compte pas se laisser faire et entend répliquer aussi, voire plus fort. On est sur un aspect psychologique contre Mbappé, mais c’est aussi pour montrer que Paris ne compte pas se laisser faire », a déclaré l’avocat auprès de RMC Sport.