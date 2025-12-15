F1 - Ferrari : C’est terminé pour Hamilton, l’annonce choc !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lewis Hamilton a connu une première saison chez Ferrari très difficile, conclue sans aucune victoire et aucun podium. Pour Johnny Herbert, le septuple champion du monde n’est plus le même pilote qu’il était autrefois et risque de ternir son héritage. Il ne serait pas surpris de le voir arrêter sa carrière dès maintenant.

La saison 2025 pourrait-elle être la seule et unique de Lewis Hamilton chez Ferrari ? Le Britannique a été en grande difficulté cette année et est souvent apparu abattu par sa situation. Pour Johnny Herbert, il a peut-être fait ses adieux à la Scuderia.

« Je pourrais voir les propos de Lewis Hamilton comme un discours d'adieu » « Oui, je pourrais voir les propos de Lewis Hamilton comme un discours d'adieu », a confié le triple vainqueur de Grand Prix en Formule 1 à NewBettingSites. « Il faut être honnête avec soi-même. Et si vous pensez sincèrement que vous ne savez pas quoi faire pour sortir de l'ornière et contourner le problème, alors pourquoi continuer ? Il a toujours su trouver une solution, il s'est toujours battu, il a toujours été là. Il avait la volonté et les capacités nécessaires. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je peux donc l'imaginer dire : “En fait, c'est fini. J'ai eu l'une des meilleures carrières de tous les pilotes de F1 et je peux partir heureux.” Je peux donc imaginer que cela pourrait être son raisonnement. Et peut-être qu'il s'assoit avec Anthony et sa mère pour discuter de sa situation. »