F1 - Départ de Red Bull : La bombe est lâchée sur Verstappen !

Passé proche du titre de champion du monde après une remontée fantastique, Max Verstappen a échoué à seulement deux points de Lando Norris. Et selon Helmut Marko, le pilote néerlandais aurait clairement pu être titré si jamais Christian Horner avait été remplacé plus tôt par Laurent Mekies.
A mi-saison, la course au titre semblait concerner uniquement les pilotes McLaren. Mais c'était sans compter sur la motivation et le talent de Max Verstappen qui avait un retour exceptionnel pour finalement échouer à 2 points de Lando Norris. Un redressement spectaculaire qui a été possible grâce au départ de Christian Horner remplacé en cours de saison par Laurent Mekies. C'est la raison pour laquelle Helmut Marko est persuadé que si l'ancien Team Principal de Red Bull était parti plus tôt, Max Verstappen aurait été champion du monde.
Sans Horner, Verstappen aurait champion du monde
« Nous avons dû agir parce que les performances en piste étaient en baisse. Et si nous l'avions fait plus tôt, nous aurions redressé la situation plus rapidement et Max Verstappen aurait été champion du monde cette année. J'en suis absolument convaincu », confie-t-il dans des propos rapportés par Motorsport.com avant de reconnaître que « ces dernières années avec Horner n'étaient pas agréables ».
«J'en suis absolument convaincu»
« Il y avait des coups bas. Vous souvenez-vous du moment où l'on a affirmé que j'avais dit que les Mexicains étaient moins concentrés que les Néerlandais ou les Allemands à l'époque de Sergio Pérez ? C'était inventé, probablement par eux [le clan Horner, ndlr]. Il en va de même pour l'affirmation selon laquelle, en 2024, j'aurais propagé l'idée que le développement de notre moteur était en retard et que nous perdrions donc Ford comme partenaire. Je n'ai jamais dit cela, mais Horner voulait s'en servir pour me faire suspendre. Grâce au soutien de Max à Djeddah, ça ne s'est pas produit », ajoute Helmut Marko.