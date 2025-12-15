F1 - Départ de Red Bull : La bombe est lâchée sur Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Passé proche du titre de champion du monde après une remontée fantastique, Max Verstappen a échoué à seulement deux points de Lando Norris. Et selon Helmut Marko, le pilote néerlandais aurait clairement pu être titré si jamais Christian Horner avait été remplacé plus tôt par Laurent Mekies.

A mi-saison, la course au titre semblait concerner uniquement les pilotes McLaren. Mais c'était sans compter sur la motivation et le talent de Max Verstappen qui avait un retour exceptionnel pour finalement échouer à 2 points de Lando Norris. Un redressement spectaculaire qui a été possible grâce au départ de Christian Horner remplacé en cours de saison par Laurent Mekies. C'est la raison pour laquelle Helmut Marko est persuadé que si l'ancien Team Principal de Red Bull était parti plus tôt, Max Verstappen aurait été champion du monde.

Sans Horner, Verstappen aurait champion du monde « Nous avons dû agir parce que les performances en piste étaient en baisse. Et si nous l'avions fait plus tôt, nous aurions redressé la situation plus rapidement et Max Verstappen aurait été champion du monde cette année. J'en suis absolument convaincu », confie-t-il dans des propos rapportés par Motorsport.com avant de reconnaître que « ces dernières années avec Horner n'étaient pas agréables ».