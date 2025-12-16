Bradley Barcola : L’OL balance sur son transfert au PSG !

Le Paris Saint-Germain a décidé de miser fort sur les jeunes talents français, comme Bradley Barcola ou encore Désiré Doué. Le premier est arrivé en provenance de l’Olympique Lyonnais lors du mercato estival 2023, pour la modique somme de 50M€, bonus compris.
Longtemps attiré par les stars étrangères, le PSG a décidé depuis quelques années de se tourner vers les jeunes prodiges français. Et ils sont nombreux au club, comme Bradley Barcola, qui s’est d’ailleurs relancé cette saison après une période délicate.
« On a obtenu 45 millions plus 5 millions de bonus pour Barcola alors que tout le monde l’avait budgété à 30 »
Invité de Rothen s’enflamme ce lundi, John Textor est revenu sur le transfert de l’ailier français vers le PSG, en 2023. « On a obtenu 45 millions plus 5 millions de bonus pour Barcola alors que tout le monde l’avait budgété à 30 » a expliqué l’ancien président de l’OL.
« Cherki devait aller au PSG pour 15 millions »
Et Barcola aurait très bien pu être accompagné par un autre crack de l’OL, avec Rayan Cherki ! « Cherki devait aller au PSG pour 15 millions. Il y avait une clause très inhabituelle dans son contrat, qui n’était pas une vraie clause libératoire, mais qui lui donnait tout de même une certaine marge de manœuvre pour partir » a assuré Textor, sur RMC.