Bradley Barcola : L’OL balance sur son transfert au PSG !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a décidé de miser fort sur les jeunes talents français, comme Bradley Barcola ou encore Désiré Doué. Le premier est arrivé en provenance de l’Olympique Lyonnais lors du mercato estival 2023, pour la modique somme de 50M€, bonus compris.

Longtemps attiré par les stars étrangères, le PSG a décidé depuis quelques années de se tourner vers les jeunes prodiges français. Et ils sont nombreux au club, comme Bradley Barcola, qui s’est d’ailleurs relancé cette saison après une période délicate.

« On a obtenu 45 millions plus 5 millions de bonus pour Barcola alors que tout le monde l’avait budgété à 30 » Invité de Rothen s’enflamme ce lundi, John Textor est revenu sur le transfert de l’ailier français vers le PSG, en 2023. « On a obtenu 45 millions plus 5 millions de bonus pour Barcola alors que tout le monde l’avait budgété à 30 » a expliqué l’ancien président de l’OL.