Zidane - Menaces au téléphone : Les révélations chocs !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pas franchement en bons termes avec Zinedine Zidane depuis de nombreuses années, Pierre Ménès avait eu une sérieuse explication par téléphone avec l'ancienne star de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2006. Et selon ses dires, Zidane l'aurait même menacé...

Retraité des terrains depuis la malheureuse finale de la Coupe du Monde 2006, Zinedine Zidane avait d'ailleurs largement été pointé du doigt pour son expulsion dans ce match. C'est d'ailleurs à cette époque que son clash a démarré avec Pierre Ménès, puisque Zidane n'avait pas hésité à prendre son téléphone pour répondre aux critiques du journaliste.

« Vas-y mollo avec Zidane » Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Ménès livre les dessous de sa brouille avec Zinedine Zidane : « Niveau sportif, il est le meilleur joueur français de l’histoire, c’est incontestable. Après, c’est vrai que je n’ai jamais accroché avec l’homme. […] Après son expulsion à la finale de la Coupe du monde 2006, M6 nous avait envoyé faire un complément d’enquête à Berlin sur l’expulsion de Zidane. J’avais eu (Christophe) Dugarry quelques jours avant, qui m’avait dit : ‘Vas-y mollo avec Zidane, il ne va pas bien en ce moment’ », explique-t-il.