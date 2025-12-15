Zidane - Menaces au téléphone : Les révélations chocs !

Pas franchement en bons termes avec Zinedine Zidane depuis de nombreuses années, Pierre Ménès avait eu une sérieuse explication par téléphone avec l'ancienne star de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2006. Et selon ses dires, Zidane l'aurait même menacé...
Retraité des terrains depuis la malheureuse finale de la Coupe du Monde 2006, Zinedine Zidane avait d'ailleurs largement été pointé du doigt pour son expulsion dans ce match. C'est d'ailleurs à cette époque que son clash a démarré avec Pierre Ménès, puisque Zidane n'avait pas hésité à prendre son téléphone pour répondre aux critiques du journaliste.
« Vas-y mollo avec Zidane »
Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Ménès livre les dessous de sa brouille avec Zinedine Zidane : « Niveau sportif, il est le meilleur joueur français de l’histoire, c’est incontestable. Après, c’est vrai que je n’ai jamais accroché avec l’homme. […] Après son expulsion à la finale de la Coupe du monde 2006, M6 nous avait envoyé faire un complément d’enquête à Berlin sur l’expulsion de Zidane. J’avais eu (Christophe) Dugarry quelques jours avant, qui m’avait dit : ‘Vas-y mollo avec Zidane, il ne va pas bien en ce moment’ », explique-t-il.
Ménès menacé par Zidane ?
Et l'histoire serait d'ailleurs partie assez loin entre Zidane et Ménès : « Fort de ça, j’y vais mollo, l’émission fait un carton (…) et le lendemain, pas un commentaire sur ce que j’avais dit sur Zidane, rien. Tout passe comme une lettre à la poste. Et quelques jours après, il m’appelle (…) et il me fait : ‘Ménès, c’est Zidane.’ Je dis : ‘Ah, si tu m’appelles, c’est qu’il y a quelque chose qui ne va pas’. Parce que pendant toute sa carrière, même quand j’étais à L’Équipe, il m’appelait quand quelque chose ne lui plaisait pas dans le journal, même si ce n’était pas mois qui l’avait écrit. Il me dit : ‘Oui, qu’est-ce que tu as raconté ? Les saloperies que tu as racontées à Berlin.’ Je suis un peu étonné. Je lui dis : ‘Tu l’as vue l’émission ?’ Il me dit :‘Non, on me l’a répétée’. Alors je lui dit : « Ah bah, si c’est un analphabète qui t’a répété, je ne peux rien pour toi. Regarde-là et rappelle moi’. Et là, il a eu des propos menaçants que je n’ai pas tolérés », précise Pierre Ménès. Ambiance...