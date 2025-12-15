Zidane : L'énorme coup de théâtre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Récemment convoqué avec la sélection algérienne, Luca Zidane s'apprête à disputer la CAN. Mais alors qu'il devait occuper un rôle de doublure, le fils de la légende de l'équipe de France pourrait finalement être titulaire après la blessure du numéro 1, Alexis Guendouz.

Un quête d'un successeur à la légende Raïs M'Bolhi, l'Algérie a décidé de tenter le coup avec Luca Zidane. Gardien de Grenade en D2 espagnole, le fils de l'ancien numéro 10 des Bleus a changé de nationalité sportive et a connu sa première sélection contre l'Ouganda le 14 octobre dernier.

Luca Zidane titulaire à la CAN ? L'objectif de Luca Zidane est donc de prendre part à la CAN qui se déroulera au Maroc du 21 décembre au 18 janvier. Mais alors qu'il était pressenti pour être la doublure d'Alexis Guendouz, Luca Zidane pourrait finalement être titulaire à la CAN en raison du forfait du portier numéro 1. Le fils de l'ancien numéro 10 des Bleus sera en concurrence avec Oussama Benbot (31 ans, USM Alger) et Anthony Mandréa (28 ans, Caen).