Chevalier : La fin est actée au PSG ?

Alexis Brunet

Samedi, lors de la rencontre face au FC Metz, Luis Enrique avait décidé de titulariser Matvey Safonov dans les buts à la place de Lucas Chevalier qui prenait place sur le banc. Un choix que ne comprend pas forcément Bertrand Latour. Selon le journaliste du CFC, le technicien espagnol prend un risque de perdre définitivement l’ancien Lillois avec ce choix.

Depuis trois matchs, Lucas Chevalier a laissé sa place à Matvey Safonov dans les buts du PSG. Un choix qui s’explique par le gros coup reçu à la cheville par le gardien français lors de la rencontre face à l’AS Monaco et qui l’a donc forcé à prendre un peu de repos.

Chevalier sur le banc contre Metz Contrairement aux matchs face à Rennes et Bilbao où il n’était pas dans le groupe du PSG, Lucas Chevalier était cette fois sur le banc contre le FC Metz. Un choix qui interroge de la part de Luis Enrique et qui pourrait bien être le signe que l’international russe a marqué des points et qu’il pourrait alors à l’avenir devenir le gardien titulaire du club de la capitale.