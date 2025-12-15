Chevalier : La fin est actée au PSG ?

Samedi, lors de la rencontre face au FC Metz, Luis Enrique avait décidé de titulariser Matvey Safonov dans les buts à la place de Lucas Chevalier qui prenait place sur le banc. Un choix que ne comprend pas forcément Bertrand Latour. Selon le journaliste du CFC, le technicien espagnol prend un risque de perdre définitivement l’ancien Lillois avec ce choix.
Depuis trois matchs, Lucas Chevalier a laissé sa place à Matvey Safonov dans les buts du PSG. Un choix qui s’explique par le gros coup reçu à la cheville par le gardien français lors de la rencontre face à l’AS Monaco et qui l’a donc forcé à prendre un peu de repos.
Chevalier sur le banc contre Metz
Contrairement aux matchs face à Rennes et Bilbao où il n’était pas dans le groupe du PSG, Lucas Chevalier était cette fois sur le banc contre le FC Metz. Un choix qui interroge de la part de Luis Enrique et qui pourrait bien être le signe que l’international russe a marqué des points et qu’il pourrait alors à l’avenir devenir le gardien titulaire du club de la capitale.
« C’est à double tranchant »
Sur le plateau du CFC, Bertrand Latour est justement revenu sur le choix de Luis Enrique d’avoir titularisé Matvey Safonov contre Metz alors que Lucas Chevalier était sur le banc. Selon le journaliste, l’entraîneur du PSG a peut-être commis une erreur qui pourrait définitivement plomber l’ancien Lillois. « Dans la mesure où il n’y a pas d’urgence, ils vont se qualifier en Ligue des champions et à priori en Ligue 1 ils ne jouent pas le maintien, est-ce que ce n’est pas une manière très tôt dans la saison d’exposer énormément Chevalier ? C’est à double tranchant parce qu’il peut lui avoir mis la tête sous l’eau et après pour se relever, bonjour. C’est Luis Enrique qui en fait vraiment un sujet en fait. »