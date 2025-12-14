Coup de pression en direct, le boss de l’OM menace le PSG !

Alexis Brunet

Après un très bon mercato estival, les supporters de l’OM voyaient grand pour leur club en l’imaginant rivaliser avec le PSG pour le titre en Ligue 1. Le club phocéen accuse pour le moment un peu de retard sur son rival parisien, mais rien n’est encore joué. En direct avant le match contre l’AS Monaco, Pablo Longoria a souhaité se montrer ambitieux.

Pour le moment, le début de saison de Ligue 1 se montre passionnant. Contrairement à ce que l’on pouvait imaginer, le PSG n’écrase pas tout sur son passage car le club de la capitale est actuellement deuxième au classement, un point derrière le RC Lens. Confronté à une multitude de blessures, le champion de France pourrait bien appuyer sur l’accélérateur une fois que toutes ses troupes seront remises sur pied.

L’OM veut titiller le PSG Outre le RC Lens, l’OM est également l’un des concurrents du PSG cette saison en Ligue 1. En début de saison, certains Marseillais avaient affirmé vouloir jouer le titre, mais ils sont pour le moment un peu distancés. En direct au micro de Ligue 1+ avant la rencontre face à Monaco, Pablo Longoria s’est lui montré ambitieux, mais également prudent. « Le titre ? Dans la vie, il faut avoir de l’ambition. Il faut mesurer cette ambition. Il faut se concentrer sur le prochain match. Si après on doit faire le bilan en mars-avril, il faudra voir les positions pour aller chercher les objectifs. Il faut réfléchir match après match. La saison, ça passe très vite. En mars-avril, il faudra analyser et faire notre travail. »