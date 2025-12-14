Départ à l’étranger, le PSG bloque un joueur !

Alexis Brunet

Samedi, Senny Mayulu n’a pas pu disputer la rencontre face au FC Metz. Le joueur du PSG a dû renoncer à la dernière minute à cause d’un virus. Le milieu offensif de 19 ans a tout de même été retenu dans le groupe parisien pour la rencontre de mercredi contre Flamengo, mais alors que ses coéquipiers sont partis ce dimanche pour Doha, lui ne rejoindra le groupe que lundi lorsqu’il sera pleinement remis.

Après un passage par Metz samedi et une victoire dans la douleur (2-3), le PSG va faire un grand écart. En effet, ce dimanche les Parisiens ont pris l’avion vers Doha au Qatar où se déroulera la finale de la Coupe intercontinentale mercredi face à Flamengo.

Dembélé et Marquinhos de retour Le PSG aura donc l’occasion de remporter un nouveau titre et pour cela il pourra compter sur Marquinhos et Ousmane Dembélé. En effet, forfait face à Metz pour cause de blessures, les deux Parisiens sont de retour et ils ont été appelés dans le groupe du club de la capitale par Luis Enrique.