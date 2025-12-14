Mbappé-Dembélé : Benzema lâche une bombe, que doit faire Deschamps ? ​

Amadou Diawara

Alors que l'équipe de France s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, Karim Benzema a fait savoir qu'il aimerait reporter le maillot des Bleus cet été pour disputer cette compétition. Toutefois, la concurrence est féroce au poste d'avant-centre chez les Tricolores.

Ayant terminé à la première place du groupe D lors des éliminatoires, l'équipe de France a composté son billet pour la Coupe du Monde 2026. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe ce jeudi, Karim Benzema a ouvert la porte à un retour chez les Bleus, étant emballé par l'idée de disputer un nouveau Mondial.

Benzema veut disputer la Coupe du Monde 2026 « Qui n'a pas envie de jouer la Coupe du monde ? Tout le monde a envie de jouer cette compétition. Après, te dire : est-ce qu'on peut me prendre... Comme je suis quelqu'un qui aime le foot et la compétition, forcément, si tu me dis d'aller en équipe de France pour jouer une Coupe du monde et que je te dis non, je suis un menteur. Quand on m'appelle, je viens, je joue. Si on m'appelle en équipe nationale, je viens pour jouer au foot. Et ça s'arrête là », a confié Karim Benzema.