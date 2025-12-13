Retour en équipe de France : La FFF répond à Karim Benzema !

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, Karim Benzema a ouvert la porte à un retour en équipe de France, et ce, pour pouvoir disputer la Coupe du Monde 2026. Interrogé sur la possibilité de voir le Ballon d'Or 2022 reporter le maillot des Bleus, Philippe Diallo a lâché toutes ses vérités.

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe ce jeudi soir, Karim Benzema a ouvert la porte à un retour en équipe de France. « Ce sera la dernière Coupe du monde de Lionel Messi (38 ans), Cristiano Ronaldo (40 ans) ou Luka Modric (40 ans), qui vous avaient précédé au palmarès du Ballon d'Or. Vous n'y avez pas votre place vous aussi ? Mais qui n'a pas envie de jouer la Coupe du monde ? Tout le monde a envie de jouer cette compétition. Après, te dire : est-ce qu'on peut me prendre... Comme je suis quelqu'un qui aime le foot et la compétition, forcément, si tu me dis d'aller en équipe de France pour jouer une Coupe du monde et que je te dis non, je suis un menteur », a déclaré le capitaine et numéro 9 d'Al Ittihad, avant d'en rajouter une couche.

«Il y aura 26 places et un sélectionneur qui fera ses choix» « Donc la porte est ouverte pour un retour en bleu ? Moi, je suis un joueur de foot. Donc, je joue au foot. Quand on m'appelle, je viens, je joue. J'ai des objectifs dans ma tête. J'aime le foot et j'aime gagner. J'aime les trophées. C'est ce qui m'importe le plus. Là, je suis dans mon club. Si on m'appelle en équipe nationale, je viens pour jouer au foot. Et ça s'arrête là. Mais, dans la tête des gens, Karim Benzema n'a plus envie de revenir en équipe de France... Ce n'est pas une histoire de ne plus avoir envie de revenir en équipe de France. Mais il faut se poser la question : je viens faire quoi en équipe de France ? Là, on parle d'une Coupe du monde. Forcément, ce ne sont pas des choses où il faut dire : "Non, je n'ai pas envie." Parce que c'est mentir de dire : "Non, je n'ai pas envie de jouer une Coupe du monde" », a conclu Karim Benzema.