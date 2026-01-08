C'est terminé pour Achraf Hakimi : Le boycott qui fait scandale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une année 2025 absolument exceptionnelle, Achraf Hakimi est présenté comme le meilleur latéral droit du monde. Et pourtant, le joueur du PSG fait l'objet d'un boycott de la part du célèbre jeu vidéo EA FC 26 qui ne l'a même retenu dans les joueurs nommés pour la fameuse TOTY.

Comme tous les ans, c'est le moment le plus attendu de l'année sur EA Sports FC. Et l'édition 2026 n'échappe pas à la règle et la célèbre licence a lancé les votes pour l'élection de la TOTY (Team of the Year) qui va désigner le meilleur onze de l'année 2025. Les nominations ont été dévoilées, et un grand absent fait parler.

Hakimi boycotté par EA FC 26 Et pour cause, il s'agit d'Achraf Hakimi, sans contestation possible le meilleur latéral droit de l'année 2025 compte tenu de ses prestations avec le PSG. Et pourtant, le Marocain n'est même pas nominé. Une situation qui est probablement du au fait qu'un procès impliquant Achraf Hakimi est toujours en cours. Il faut dire que déjà dans EA FC 25, comme Mason Greenwood, il n'était présent dans aucune promotion.