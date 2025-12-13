C'est officiel pour Zidane !

Alexis Brunet

Depuis quelques mois, Luca Zidane a décidé de représenter l’Algérie et il a été récompensé. En effet, le gardien de but fait partie de la liste de Vladimir Petkovic pour la CAN qui va se dérouler au Maroc. Ilan Kebbal sera lui aussi de la fête alors que le Lillois Nabil Bentaleb reste lui à quai.

Contrairement à son père Zinédine, Luca Zidane a décidé de ne pas représenter l’équipe de France chez les professionnels. En effet, il y a quelques mois, le gardien de but a annoncé avoir pris la nationalité sportive algérienne. Un choix qui a interrogé, mais qui va lui permettre de disputer une grande compétition.

Zidane va disputer la CAN avec l’Algérie Ce samedi, Vladimir Petkovic a annoncé la liste de l’Algérie pour la CAN qui aura lieu prochainement au Maroc et Luca Zidane a été appelé. Le gardien de but de 27 ans qui a déjà joué un match avec les Fennecs va donc disputer la première grande compétition de sa carrière. Oussama Benbot (USM Alger) et Anthony Mandrea (Caen) sont les deux autres portiers de cette liste.