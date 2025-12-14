«Tout le monde veut y venir» : Une star bientôt avec Mbappé ?

Et si Kylian Mbappé devenait le capitaine de Karim Benzema ? Le patron du vestiaire des Bleus a témoigné comme tout le monde des déclarations du Ballon d'or 2022 à L'Equipe sur un potentiel retour en sélection de sa part. Président de la FFF, Philippe Diallo a livré son ressenti en conférence de presse.
Ces dernières heures, un retour de Karim Benzema en équipe de France fait beaucoup parler dans le cadre de la Coupe du monde 2026. Et ce, en raison des propos tenus par le principal intéressé au cours d'une interview accordée à L'Equipe par le biais de laquelle il ne fermait pas la porte à une telle éventualité.
«Ca gomme une partie des commentaires qui ont été faits sur sa relation avec l'équipe de France»
Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Philippe Diallo lors d'une conférence de presse ce samedi dans le cadre d'une assemblée générale de la Fédération française de football à Paris. « Karim Benzema, c'est un Ballon d'or. Il a été un des tops joueurs mondiaux. Quand il dit qu'il pourrait être disponible, je pense que ça gomme une partie des commentaires qui ont été faits sur sa relation avec l'équipe de France et ça confirme l'attractivité de l'équipe de France puisque tout le monde veut y venir ».
«Je me réjouis qu'un grand joueur comme Karim Benzema veuille revenir en équipe de France»
Cependant, le président de la FFF a tenu à remettre les pendules à l'heure. Malgré toute la bonne volonté de Karim Benzema et le fait qu'il apprécie la démarche de l'attaquant d'Al-Ittihad, le sélectionneur Didier Deschamps aura le dernier mot. « Après, il y aura 26 places et un sélectionneur qui fera ses choix. Mais je me réjouis qu'un grand joueur comme Karim Benzema veuille revenir en équipe de France et faire une Coupe du monde, ce qui me paraît assez légitime du point de vue du joueur ». Reste à savoir si Kylian Mbappé et Karim Benzema disputeront une deuxième grosse compétition ensemble avec l'Euro en 2021.