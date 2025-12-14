«Tout le monde veut y venir» : Une star bientôt avec Mbappé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si Kylian Mbappé devenait le capitaine de Karim Benzema ? Le patron du vestiaire des Bleus a témoigné comme tout le monde des déclarations du Ballon d'or 2022 à L'Equipe sur un potentiel retour en sélection de sa part. Président de la FFF, Philippe Diallo a livré son ressenti en conférence de presse.

Ces dernières heures, un retour de Karim Benzema en équipe de France fait beaucoup parler dans le cadre de la Coupe du monde 2026. Et ce, en raison des propos tenus par le principal intéressé au cours d'une interview accordée à L'Equipe par le biais de laquelle il ne fermait pas la porte à une telle éventualité.

«Ca gomme une partie des commentaires qui ont été faits sur sa relation avec l'équipe de France» Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Philippe Diallo lors d'une conférence de presse ce samedi dans le cadre d'une assemblée générale de la Fédération française de football à Paris. « Karim Benzema, c'est un Ballon d'or. Il a été un des tops joueurs mondiaux. Quand il dit qu'il pourrait être disponible, je pense que ça gomme une partie des commentaires qui ont été faits sur sa relation avec l'équipe de France et ça confirme l'attractivité de l'équipe de France puisque tout le monde veut y venir ».