Rabiot - De Zerbi : Il annonce une folie à l'OM !

Alexis Brunet

Pendant un tout petit peu plus d’une saison, Roberto De Zerbi et Adrien Rabiot ont travaillé ensemble à l’OM. Le milieu de terrain était alors l’un des meilleurs à son poste et c’est en grande partie grâce à l’entraîneur italien. Ce dernier avait notamment mis la pression au Français pour qu’il se montre efficace devant le but et il s’était alors parfaitement montré au niveau.

Lors du dernier mercato estival, le départ d’Adrien Rabiot de l’OM a particulièrement fait parler. Le Français était parti pour rester à Marseille, mais une bagarre avec son ancien coéquipier Jonathan Rowe en a finalement décidé autrement. Depuis, il a rebondi à l’AC Milan et il a ainsi fait son retour en Italie après cinq saisons du côté de la Juventus de Turin.

« Son expérience avec De Zerbi à l'OM lui a beaucoup servi » À l’OM, Adrien Rabiot a donc fait la connaissance de Roberto De Zerbi. Les deux hommes s’appréciaient fortement et l’entraîneur italien avait permis au milieu de terrain français, comme l’a affirmé Walter De Vecchi, ancien joueur de l’AC Milan puis entraîneur des équipes de jeunes pendant plusieurs années à L’Équipe. « Son expérience avec De Zerbi à l'OM lui a beaucoup servi. La première chose que Roberto lui a dite là-bas, c'est qu'il devait marquer entre 10 et 15 buts (il en a inscrit 10 toutes compétitions confondues avec le club phocéen). Il a cette capacité dans sa palette : la frappe de loin, mais aussi la percussion. Au-delà de ça, on parle d'un joueur fantastique dans les deux phases, avec et sans ballon. »