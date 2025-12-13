Karim Benzema veut retrouver son ex, c'est le choc après la rupture !

Amadou Diawara

Ce jeudi, Karim Benzema a lâché une bombe. En effet, le buteur d'Al Ittihad a annoncé qu'il était prêt à retrouver l'équipe de France, et ce, pour disputer la Coupe du Monde 2026. Interrogé sur la déclaration choc de Karim Benzema, Jean-Michel Aulas a fait part de sa surprise.

Le 19 décembre 2022, Karim Benzema a pris sa retraite internationale. Malgré tout, le buteur de 37 ans est prêt à rejouer avec l'équipe de France trois ans et demi plus tard. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe ce jeudi, Karim Benzema a ouvert la porte à un retour en Bleu, et ce, pour disputer la Coupe du Monde 2026.

«On ne s'attendait pas à ça» « Qui n'a pas envie de jouer la Coupe du monde ? Tout le monde a envie de jouer cette compétition. Après, te dire : est-ce qu'on peut me prendre... Comme je suis quelqu'un qui aime le foot et la compétition, forcément, si tu me dis d'aller en équipe de France pour jouer une Coupe du monde et que je te dis non, je suis un menteur. Quand on m'appelle, je viens, je joue. Si on m'appelle en équipe nationale, je viens pour jouer au foot. Et ça s'arrête là », a avoué Karim Benzema.