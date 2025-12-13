Mbappé en pleine rupture, l'annonce qui relance tout !

Rien ne va plus pour Xabi Alonso au Real Madrid. Alors qu’il est seulement arrivé il y a quelques mois, le coach espagnol pourrait déjà s’en aller. En cas de mauvais résultat face à Alavés dimanche, la direction madrilène pourrait décider de se séparer de lui. Toutefois, l’entraîneur de Kylian Mbappé ne semble pas sous pression à en croire ses déclarations en conférence de presse.
Après un second passage long de quatre ans, Carlo Ancelotti a quitté le Real Madrid l’été dernier pour prendre en main le Brésil. Le club espagnol a donc dû lui trouver un remplaçant et le choix de Florentino Pérez s’est porté sur un ancien de la maison : Xabi Alonso.
Xabi Alonso pourrait quitter rapidement le Real Madrid
Si le début de l’aventure de Xabi Alonso en tant que coach du Real Madrid était réussi, c’est en train de se compliquer sérieusement. L’entraîneur espagnol est plus que jamais sous pression, notamment car il vient d’enchaîner deux défaites d’affilée, face au Celta Vigo et à Manchester City. De plus, son équipe semble beaucoup trop dépendante de Kylian Mbappé et peine à déployer un jeu flamboyant.
Xabi Alonso a parlé à sa direction
Présent en conférence de presse, Xabi Alonso est revenu sur les rumeurs l’annonçant sur le départ. L’entraîneur du Real Madrid ne semble pas être sous pression, lui qui est en communication constante avec sa direction. Ses propos sont rapportés par Foot Mercato. « Nous avons toujours été en communication constante avec le président (Florentino Pérez), José Ángel (Sanchez) et d’autres membres du club. Nous avançons tous ensemble dans un esprit de responsabilité et de bon sens. Nous avons fait beaucoup de choses bien. Nous avons analysé ce qui s’est passé. C’est du passé, mais nous avons des éléments positifs dont nous aurons besoin à l’avenir. Et l’avenir très proche, c’est demain. » Dimanche face à Alavés, l’ancien joueur de Liverpool ne crachera toutefois pas sur un petit but de Kylian Mbappé, si cela lui permet de l’emporter et ainsi de retrouver un peu de crédit.