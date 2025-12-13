Mbappé en pleine rupture, l'annonce qui relance tout !

Alexis Brunet

Rien ne va plus pour Xabi Alonso au Real Madrid. Alors qu’il est seulement arrivé il y a quelques mois, le coach espagnol pourrait déjà s’en aller. En cas de mauvais résultat face à Alavés dimanche, la direction madrilène pourrait décider de se séparer de lui. Toutefois, l’entraîneur de Kylian Mbappé ne semble pas sous pression à en croire ses déclarations en conférence de presse.

Après un second passage long de quatre ans, Carlo Ancelotti a quitté le Real Madrid l’été dernier pour prendre en main le Brésil. Le club espagnol a donc dû lui trouver un remplaçant et le choix de Florentino Pérez s’est porté sur un ancien de la maison : Xabi Alonso.

Xabi Alonso pourrait quitter rapidement le Real Madrid Si le début de l’aventure de Xabi Alonso en tant que coach du Real Madrid était réussi, c’est en train de se compliquer sérieusement. L’entraîneur espagnol est plus que jamais sous pression, notamment car il vient d’enchaîner deux défaites d’affilée, face au Celta Vigo et à Manchester City. De plus, son équipe semble beaucoup trop dépendante de Kylian Mbappé et peine à déployer un jeu flamboyant.