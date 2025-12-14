Folie sur le mercato : Un gros transfert validé à l’OM !

L'été dernier, l'OM a passé beaucoup de temps sur le mercato pour son recrutement. Parmi les joueurs venus renforcer l'effectif, Igor Paixao a débarqué avec beaucoup d'attentes sur ses épaules. Le club a investi 35M€ pour le recruter et en attend forcément beaucoup de lui. Pour Bixente Lizarazu, l'OM a misé sur le bon cheval.
Après des débuts timides puisqu'il devait se remettre d'une blessure, Igor Paixao commence un peu plus à convaincre à l'OM. L'attaquant brésilien de 25 ans est devenu la recrue la plus chère de l'histoire du club avec 35M€ investis sur son transfert depuis Feyenoord. Un gros prix qu'on peut largement justifier d'après Bixente Lizarazu. L'ancien champion du monde apprécie les qualités du Brésilien.
« C’est un très bon recrutement »
Auteur de 7 buts en 18 matches avec l'OM depuis le début de la saison, Igor Paixao présente un bilan plutôt positif. Pour Bixente Lizarazu, le club de la cité phocéenne a eu raison de miser sur lui. « C’est un très bon recrutement. C’est une vraie grande réussite. Il est très rapide, très solide sur ses appuis, très véloce. Il a une frappe spontanée, meilleur buteur en Ligue des champions. Il travaille pour l'équipe, fait beaucoup d’efforts défensifs » apprécie Lizarazu dans Téléfoot.
Paixao à l'OM, du lourd est annoncé
Recruté pour 35M€, Igor Paixao sait qu'il va devoir répondre présent cette saison. Pour Bixente Lizarazu, il en prend actuellement le chemin même s'il reste encore du temps pour faire ses preuves. « On peut lui reprocher parfois d’être un peu brouillon, mais ça, ça se gère. On m’a toujours appris : calme et tempête. Il y a des moments dans un match où il faut se calmer et ensuite mettre l’énergie et partir dans la tempête. Il faut qu’il apprenne ça, qu’il ait cette expérience-là. Je trouve que Marseille a fait un bon choix en le prenant et ce sera un élément important tout au long de la saison » poursuit-il.