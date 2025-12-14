Folie sur le mercato : Un gros transfert validé à l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été dernier, l'OM a passé beaucoup de temps sur le mercato pour son recrutement. Parmi les joueurs venus renforcer l'effectif, Igor Paixao a débarqué avec beaucoup d'attentes sur ses épaules. Le club a investi 35M€ pour le recruter et en attend forcément beaucoup de lui. Pour Bixente Lizarazu, l'OM a misé sur le bon cheval.

Après des débuts timides puisqu'il devait se remettre d'une blessure, Igor Paixao commence un peu plus à convaincre à l'OM. L'attaquant brésilien de 25 ans est devenu la recrue la plus chère de l'histoire du club avec 35M€ investis sur son transfert depuis Feyenoord. Un gros prix qu'on peut largement justifier d'après Bixente Lizarazu. L'ancien champion du monde apprécie les qualités du Brésilien.

« C’est un très bon recrutement » Auteur de 7 buts en 18 matches avec l'OM depuis le début de la saison, Igor Paixao présente un bilan plutôt positif. Pour Bixente Lizarazu, le club de la cité phocéenne a eu raison de miser sur lui. « C’est un très bon recrutement. C’est une vraie grande réussite. Il est très rapide, très solide sur ses appuis, très véloce. Il a une frappe spontanée, meilleur buteur en Ligue des champions. Il travaille pour l'équipe, fait beaucoup d’efforts défensifs » apprécie Lizarazu dans Téléfoot.