10M€ : Transfert de folie à l’OL ?

Pierrick Levallet

Et si Ainsley Maitland-Niles quittait l’OL cet hiver ? Cet hiver, le club rhodanien a prévu de se montrer actif sur le mercato. Mais les dirigeants lyonnais vont avoir besoin de récupérer des fonds pour recruter. L’international anglais pourrait ainsi être sacrifié en janvier pour permettre aux Gones d’offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca.

L’OL n’a visiblement pas prévu de rester les bras croisés sans rien faire sur le mercato. Le club rhodanien souhaite offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. Mais les dirigeants lyonnais vont sans doute devoir vendre pour récupérer des fonds et pouvoir recruter derrière.

Maitland-Niles sur le départ à l'OL ? Et dans cette optique, l’OL pourrait sacrifier Ainsley Maitland-Niles comme le rapporte Goal. L’international anglais est plutôt irrégulier ces derniers temps, et les Gones pourraient récupérer un joli chèque avec son transfert. La valeur marchande du joueur de 28 ans est estimée à 10M€. L’OL ferait donc une très belle plus-value, après l’avoir signé libre en 2023.