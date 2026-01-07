OM - Greenwood : Les moqueries qui ne passent pas à Marseille !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis le début de la saison, Mason Greenwood crève l’écran avec l’OM, portant l’attaque du club phocéen sur ses épaules. Un talent qui fait halluciner tout le monde, y compris Roberto De Zerbi. C’est ainsi que l’Italien avait parlé de l’Anglais comme un potentiel Ballon d’Or. Si cela en a amusé certains, du côté de Marseille, on est monté au créneau pour le cas Greenwood.

L’OM aurait-il un Ballon d’Or dans son effectif ? Avec Mason Greenwood, le club phocéen peut compter sur un véritable phénomène que Roberto De Zerbi voit à la hauteur des plus grands actuellement. C’est ainsi que l’entraîneur de l’OM confiait à propos de Greenwood : « Je le vois tous les jours, son potentiel est énorme, je n'en vois pas d'autres en Europe des joueurs du même niveau. Il a le potentiel d'un Ballon d'or, à lui de comprendre s'il veut tout faire pour lutter pour le Ballon d'or ou non. Il a des qualités dignes du Ballon d’or ».

« Les médias parisiens ont rigolé, mais… » Les propos de Roberto De Zerbi sur Mason Greenwood ne sont pas passés inaperçus, mais voilà que cela a suscité quelques moqueries. Du côté de Marseille, on ne partage toutefois pas ce sentiment. Pour France 3, le journaliste qui suit le club phocéen Michel Aliaga a balancé à propos du numéro 10 de l’OM : « Je pense qu’on le sous-estime. Ça a fait rire beaucoup la phrase de De Zerbi « potentiel Ballon d’Or ». Evidemment, les médias parisiens ont rigolé. Evidemment il en est loin. Mais qui est plus fort que lui à son poste cette année en Europe ? ».