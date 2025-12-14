PSG : Le coup historique annoncé à l’étranger !

Mercredi prochain, le PSG disputera la finale de la Coupe intercontinentale en tant que champion d'Europe face au club brésilien de Flamengo, qui vient de décrocher sa place. Le club de la capitale tentera de décrocher une nouvelle victoire face à un adversaire largement à sa portée sur le papier. Mais Flamengo ne veut pas se laisser abattre.
Vainqueur du club égyptien du Pyramids FC en demi-finales, Flamengo a validé sa qualification pour la finale de la Coupe intercontinentale. Cela donne droit au club brésilien de se confronter au PSG, un défi qui donne l'eau à la bouche à Filipe Luis, l'entraîneur.
« Le PSG est la meilleure équipe du monde »
Vainqueur de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire en mai dernier, le PSG disputera la finale de la Coupe intercontinentale, cette compétition organisée entre les clubs qui ont remporté les compétitions continentales de chaque confédération de la FIFA. Flamengo a en effet remporté la Copa Libertadores face à Palmeiras et a réussi à se hisser en finale. « Chaque adversaire est différent, mais le PSG est la meilleure équipe du monde. Ils l’ont prouvé en remportant la Ligue des champions. Ils participent à ce tournoi parce qu’ils sont les meilleurs, et nous, avec toute l’humilité du monde, on va essayer de gagner et d’entrer dans l’histoire » réagit d'abord Filipe Luis, comme le rapporte Foot Mercato.
Flamengo veut surprendre le PSG
Pas au meilleur de sa forme en ce moment, le PSG devra faire le voyage jusqu'au Qatar mercredi pour la finale de cette compétition face à Flamengo. A priori le club ne va pas mettre toute sa puissance sur ce rendez-vous, ce qui pourrait profiter au club brésilien. « Tout le monde veut gagner la finale, et dès demain, je commencerai à étudier Paris, à regarder beaucoup de matchs. Je suis certain que beaucoup d’équipes ont réussi à neutraliser le PSG, mais je suis aussi certain qu’on va devoir apprendre à souffrir. C’est une équipe avec une grande qualité technique et on va courir après le ballon. L’équipe de Luis Enrique est impressionnante. J’espère lui serrer la main avant le match. On affronte le vainqueur de la Ligue des champions, avec le meilleur entraîneur et la meilleure équipe du monde. Notre seule chance de vaincre cet adversaire, c’est de sortir le match parfait » ajoute Filipe Luis.