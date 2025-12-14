PSG : Le coup historique annoncé à l’étranger !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi prochain, le PSG disputera la finale de la Coupe intercontinentale en tant que champion d'Europe face au club brésilien de Flamengo, qui vient de décrocher sa place. Le club de la capitale tentera de décrocher une nouvelle victoire face à un adversaire largement à sa portée sur le papier. Mais Flamengo ne veut pas se laisser abattre.

Vainqueur du club égyptien du Pyramids FC en demi-finales, Flamengo a validé sa qualification pour la finale de la Coupe intercontinentale. Cela donne droit au club brésilien de se confronter au PSG, un défi qui donne l'eau à la bouche à Filipe Luis, l'entraîneur.

« Le PSG est la meilleure équipe du monde » Vainqueur de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire en mai dernier, le PSG disputera la finale de la Coupe intercontinentale, cette compétition organisée entre les clubs qui ont remporté les compétitions continentales de chaque confédération de la FIFA. Flamengo a en effet remporté la Copa Libertadores face à Palmeiras et a réussi à se hisser en finale. « Chaque adversaire est différent, mais le PSG est la meilleure équipe du monde. Ils l’ont prouvé en remportant la Ligue des champions. Ils participent à ce tournoi parce qu’ils sont les meilleurs, et nous, avec toute l’humilité du monde, on va essayer de gagner et d’entrer dans l’histoire » réagit d'abord Filipe Luis, comme le rapporte Foot Mercato.