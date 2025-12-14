Surprise, deux joueurs du PSG partent à l’étranger !

Alexis Brunet

Mercredi, le PSG aura l’opportunité de mettre la main sur un nouveau trophée en disputant la finale de la Coupe intercontinentale contre Flamengo. La rencontre se disputera à Doha et le groupe parisien est parti ce dimanche. Bonne nouvelle pour Luis Enrique, Marquinhos et Ousmane Dembélé sont du voyage alors qu’ils étaient blessés dernièrement.

Samedi, le PSG est venu difficilement à bout du FC Metz en s’imposant 2-3 grâce à des buts de Gonçalo Ramos, Quentin Ndjantou et Désiré Doué. Une façon de se mettre en confiance, car un nouveau match attend les Parisiens dès mercredi et cela sera même une finale.

Le PSG va disputer la finale de la Coupe intercontinentale Après une dernière saison stratosphérique, le PSG aura mercredi une occasion supplémentaire de mettre la main sur un nouveau trophée. En effet, les joueurs de Luis Enrique vont disputer la finale de la Coupe intercontinentale à Doha au Qatar contre Flamengo. Les Parisiens sont d’ailleurs partis ce dimanche en avion.