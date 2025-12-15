Donnarumma : Le nouveau retournement de situation au PSG ?

Alexis Brunet

Alors qu’il était dans le groupe du PSG pour le déplacement à Metz (2-3), Lucas Chevalier a pris place sur le banc, laissant la place de titulaire à Matvey Safonov pour la troisième fois de suite. Le Français est sous pression à Paris, comme l’a été avant lui un certain Gianluigi Donnarumma par exemple, mais cette concurrence avec l’international russe pourrait lui être bénéfique. Explication.

Après Rennes et Bilbao, contre Metz c’est encore une fois Matvey Safonov qui gardait les buts du PSG. Un choix qui interroge puisque le gardien de but français n’était plus blessé, car il était présent sur le banc parisien, contrairement aux deux matchs précédents.

« Je l’ai vécue, c’est très dur » Depuis son arrivée au PSG, Lucas Chevalier est épié et la moindre petite erreur de sa part est décortiquée. Le gardien de but français est sous pression, ce que comprend parfaitement Mickaël Landreau, qui a lui aussi vécu cela à Paris. « Bienvenue au Paris Saint-Germain. Que tu t’appelles Navas, Donnarumma, Chevalier, Bernard Lama, Revault… il faut être prêt parce qu’à Paris, c’est comme ça. Il y a quelque chose autour du gardien de but. La moindre hésitation, le moindre moment où tu es en difficulté, il y a cette pression. Je l’ai vécue, c’est très dur », a déclaré l’ancien gardien de but parisien sur le plateau du CFC.