Kylian Mbappé : Le mariage impossible après sa séparation ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Kylian Mbappé et Didier Deschamps, il y a une date d’expiration à leur relation en équipe de France. Tout sera terminé après le dénouement de la Coupe du monde 2026 avant d’éventuellement reprendre au Real Madrid ? Le journaliste Bertrand Latour a jeté un froid sur cette hypothèse à la télévision.

La fin approche pour Didier Deschamps en équipe de France. Le sélectionneur des Bleus a déjà arrêté et communiqué son choix de se retirer au terme de son contrat avec la Fédération française de football, soit une fois que le rideau sera tombé sur la Coupe du monde 2026 l’été prochain. Pour ce qui est de la suite, il n’y a aucune certitude à ce jour.

«Est-ce que Deschamps c’est l’idée que l’on se fait d’un entraîneur sur le banc à Madrid ?» Dimanche soir, sur le plateau du Canal Football Club, Hervé Mathoux a émis l’idée d’une nomination au Real Madrid pour Didier Deschamps au vu de la position délicate dans laquelle se trouve l’entraîneur Xabi Alonso. Ce à quoi Bertrand Latour s’est quelque peu offusqué. « Il parle espagnol Deschamps ou pas ? Je vais me faire défoncer, mais ce n’est pas grave. Est-ce que Deschamps c’est l’idée que l’on se fait d’un entraîneur sur le banc à Madrid ? Je ne suis pas sûr ».