Crise au Real Madrid : Zidane avec Mbappé, c’est bientôt signé !

Bien que Philippe Diallo ait botté en touche concernant l’hypothétique nomination de Zinedine Zidane après la Coupe du monde à la tête de l’équipe de France, le président de la Fédération française de football semble déjà avoir trouvé un terrain d’entente de manière verbale avec le champion du monde 98. Fabrizio Romano a livré les coulisses des négociations entre les deux parties.

Zinedine Zidane est inactif depuis la fin de la saison 2020/2021. Fabrizio Romano avait annoncé son départ en tant qu’entraîneur du Real Madrid une deuxième fois après sa première séparation datant de 2018. Et maintenant ? Alors que le Real Madrid piétine ces derniers temps et que Xabi Alonso semble avancer avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, la presse espagnole évoque ces derniers jours un éventuel retour de Zidane pourtant pressenti pour prendre la suite de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026.

«L'accord de Zinedine Zidane n'est qu'un accord verbal avec la Fédération française pour 2026» C’est d’ailleurs avec les Bleus que Kylian Mbappé va disposer d’une relation professionnelle avec Zidane et non au Real Madrid. « L'accord de Zinedine Zidane n'est qu'un accord verbal avec la Fédération française pour 2026, après la Coupe du monde, afin de remplacer Didier Deschamps. La présence de Zidane au Bernabéu pour le match Real Madrid-Manchester City ne signifie pas nécessairement que Zidane deviendra le nouveau manager du Real Madrid ». a confié Fabrizio Romano.