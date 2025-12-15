Transfert avec Mbappé : Catastrophe annoncée au Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé ne cesse de planter des buts pour le Real Madrid cette saison (26 toutes compétitions confondues). Toutefois, les résultats ne suivent pas vraiment à ce stade de la saison au point où l’entraîneur Xabi Alonso voit ses jours comptés à la Casa Blanca. Néanmoins, catastrophe pour le président Florentino Pérez qui essuierait plusieurs refus pour sa succession.

La victoire du Real Madrid dimanche soir sur le terrain d’Alaves (2-1) ne semble pas vraiment avoir sauvé la peau de Xabi Alonso. Fragilisé par les récentes performances pour le moins mitigées de son équipe, l’entraîneur espagnol pourrait rapidement être remplacé à la tête du vestiaire du Real Madrid. Ces derniers temps, la presse espagnole a évoqué plusieurs noms pour son remplacement en plus de l’entraîneur de la Castilla qu’est Alvaro Arbeloa : Zinedine Zidane, Jürgen Klopp ou encore José Mourinho.

«Xabi Alonso est toujours là tout simplement parce que le Real Madrid a pris des vestes» Combien de temps Xabi Alonso va-t-il tenir sur le banc de touche du Real Madrid ? Le champion du monde 2010 est toujours en poste à cause du manque de réussite du comité directeur madrilène présidé par Florentino Pérez dans la quête de son successeur d'après Romain Molina. « Aujourd'hui, le sportif passe au 3ème voire 4ème plan au Real Madrid en coulisses. Quelles sont les pistes pour remplacer Xabi Alonso ? Si le coach est encore là, ce n'est pas à cause des derniers résultats ou parce que ça s'est un peu amélioré dans le vestiaire. Non, non, non. Xabi Alonso est toujours là tout simplement parce que le Real Madrid a pris des vestes ».