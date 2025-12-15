Séparation avec Kylian Mbappé : C’est terminé ?

Pierrick Levallet

Xabi Alonso a peut-être échappé au pire au Real Madrid. Ces derniers jours, le coach espagnol était annoncé sur la sellette chez les Merengue. Le technicien de 44 ans était en train de perdre son vestiaire. Mais finalement, l’union serait en train de revenir entre l’entraîneur madrilène et le groupe de Kylian Mbappé.

Ces derniers jours, Xabi Alonso était sur la sellette au Real Madrid. Les récents résultats et la fracture avec le vestiaire mettaient le coach de 44 ans dans une situation inconfortable. Kylian Mbappé aurait ainsi pu voir son entraîneur être licencié avant la fin d’année. Mais finalement, le technicien espagnol semble être en train d’échapper au pire.

Union sacrée au Real Madrid derrière Xabi Alonso ? Comme le rapporte AS, les joueurs du Real Madrid seraient désormais « à fond » derrière Xabi Alonso. Cette unité a eu du mal à se mettre en place, à tel point que certains la croyaient définitivement perdue. Mais le vestiaire a fait preuve de beaucoup d’empathie envers l’entraîneur madrilène. Tout le monde se serrerait les coudes désormais et ferait de son mieux pour éviter ce qui peut être encore évitable.