Cristiano Ronaldo : L’injustice dénoncée avec Kylian Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Leader du Real Madrid, Kylian Mbappé est en grande forme depuis le début de la saison. Mais le club a du mal à connaître des résultats très positifs puisqu'il y a beaucoup de débats actuellement sur l'avenir de Xabi Alonso notamment. Pour certains, le club dépend trop de Kylian Mbappé mais d'autres trouvent que le problème vient du Français en lui-même. Pour Valère Germain, ces accusations sont un peu dures.

Malgré l'efficacité incroyable de Kylian Mbappé au Real Madrid actuellement, le Français suscite de nombreuses critiques puisque certains trouvent qu'il est difficile d'articuler une équipe autour de lui. Valère Germain compare la situation du Français avec celle de Cristiano Ronaldo, dont on disait parfois la même chose.

« Aujourd’hui, c’est sans doute le meilleur joueur du monde » Impressionnant de réussite depuis le début de la saison, Kylian Mbappé enchaîne les buts. Mais cela ne permet pas forcément au Real Madrid de s'illustrer de la meilleure des manières puisque le club a pris du retard en Liga et présente des difficultés en Ligue des champions. « Aujourd’hui, individuellement, c’est sans doute le meilleur joueur du monde, notamment depuis le début de saison. Je trouve ce débat un peu difficile pour Kylian. Je pense que si on a une équipe, un coach, assez fort, si on rajoute Kylian Mbappé, ça ne peut être que bénéfique. Il ne fait pas énormément d'efforts défensifs, certes » réagit Valère Germain dans Stephen Brunch sur RMC.