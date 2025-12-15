Cristiano Ronaldo : L’injustice dénoncée avec Kylian Mbappé !

Leader du Real Madrid, Kylian Mbappé est en grande forme depuis le début de la saison. Mais le club a du mal à connaître des résultats très positifs puisqu'il y a beaucoup de débats actuellement sur l'avenir de Xabi Alonso notamment. Pour certains, le club dépend trop de Kylian Mbappé mais d'autres trouvent que le problème vient du Français en lui-même. Pour Valère Germain, ces accusations sont un peu dures.
Malgré l'efficacité incroyable de Kylian Mbappé au Real Madrid actuellement, le Français suscite de nombreuses critiques puisque certains trouvent qu'il est difficile d'articuler une équipe autour de lui. Valère Germain compare la situation du Français avec celle de Cristiano Ronaldo, dont on disait parfois la même chose.
« Aujourd’hui, c’est sans doute le meilleur joueur du monde »
Impressionnant de réussite depuis le début de la saison, Kylian Mbappé enchaîne les buts. Mais cela ne permet pas forcément au Real Madrid de s'illustrer de la meilleure des manières puisque le club a pris du retard en Liga et présente des difficultés en Ligue des champions. « Aujourd’hui, individuellement, c’est sans doute le meilleur joueur du monde, notamment depuis le début de saison. Je trouve ce débat un peu difficile pour Kylian. Je pense que si on a une équipe, un coach, assez fort, si on rajoute Kylian Mbappé, ça ne peut être que bénéfique. Il ne fait pas énormément d'efforts défensifs, certes » réagit Valère Germain dans Stephen Brunch sur RMC.
Cristiano Ronaldo comparé à Mbappé, le problème est trouvé ?
Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé se voit souvent reprocher son manque de participation défensive. Des efforts que Cristiano Ronaldo ne faisait pas forcément. Valère Germain a tenu à comparer les deux hommes. « Cristiano Ronaldo à l’époque n’en faisait pas non plus énormément, mais il avait un Real Madrid exceptionnel autour de lui. Il était ultra-décisif, mais il avait autour de lui des joueurs que le Real Madrid n’a pas forcément aujourd'hui. Rejeter toute la faute sur Kylian, je trouve qu’on est un peu durs. Mais il a aussi sa part de responsabilités et il doit faire encore plus pour faire gagner le Real Madrid, parce que c’est lui aujourd’hui la tête du Real Madrid » nuance celui qui l'a côtoyé à l'AS Monaco.