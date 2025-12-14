Rupture avec Kylian Mbappé : C’est le choc !

Pierrick Levallet

Et si Xabi Alonso quittait Kylian Mbappé d’ici quelques jours ? Le technicien espagnol est sur la sellette au Real Madrid. Le coach de 44 ans ne partage pas vraiment une excellente relation avec l’ensemble du vestiaire, et les récents résultats ne jouent pas en sa faveur. Xabi Alonso pourrait ainsi être poussé vers la sortie prochainement. Mais en Espagne, on ne comprend pas vraiment la situation dans laquelle l’entraîneur madrilène se trouve.

«Il est évident que certaines choses ne fonctionnent pas» « Je suis surpris qu'un pari de trois ans comme celui de Xabi Alonso soit remis en cause. Il est évident que certaines choses ne fonctionnent pas, mais les résultats ne sont pas mauvais... » a d’abord expliqué le journaliste Emilio Contreras pour La Tribu.