Kylian Mbappé pose un gros problème, la galère annoncée !

Auteur d'un triplé ce dimanche avec le Real Madrid face au Betis Séville, Gonzalo Garcia a fait forte impression à la point de l'attaque merengue. En l'absence de Kylian Mbappé, l'Espagnol a parfaitement su saisir sa chance. Et si les deux attaquants étaient finalement associés par Xabi Alonso ? Ce serait compliqué à cause de Mbappé. Explications.

Blessé au genou, Kylian Mbappé n'était pas là ce dimanche face au Betis Séville. Alors qu'on pouvait s'inquiéter pour le Real Madrid en l'absence de son meilleur buteur, il n'y avait pas de quoi... En effet, Gonzalo Garcia a réussi un intérim parfait. L'attaquant espagnol a complètement fait oublier Mbappé contre les Andalous, inscrivant un triplé lors de la large victoire des Merengue (5-1).

Gonzalo Garcia plutôt que Mbappé comme 9 ? Suite à cette performance de Gonzalo Garcia, certains réclament à ce qu'il soit désormais titulaire au Real Madrid. Pour la Cadena Ser, Jesús Gallego a ainsi lâché : « Le meilleur avant-centre du Real Madrid, c'est Gonzalo. Son sens du but est supérieur à celui de Mbappé, Vinicius et Rodrygo. Je ne comprends pas pourquoi il n'a été titularisé que deux fois sur 18 en championnat ».