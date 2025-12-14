Kylian Mbappé, la rupture surprise !

Pierrick Levallet

Et si le Real Madrid se séparait de Xabi Alonso avant la fin d’année ? Le coach espagnol n’a pas vraiment réussi à convaincre son monde au sein du club madrilène jusqu’à présent. L’entraîneur de Kylian Mbappé se retrouve ainsi sur la sellette. Et même si son départ serait surprenant, il ne serait toutefois pas à exclure.

Xabi Alonso est menacé au Real Madrid. Le club madrilène est dans une période critique en ce moment. Le coach de 44 ans ne fait pas l’unanimité dans le vestiaire merengue, qui lui reprocherait une méthode trop intense notamment sur le plan tactique. Le technicien espagnol pourrait ainsi quitter Kylian Mbappé et le reste du groupe prochainement.

Un départ surprise de Xabi Alonso avant la fin d'année ? Comme le rapporte AS, la situation de Xabi Alonso irait bien au-delà du résultat du Real Madrid contre le Deportivo Alavés, Talavera ou encore le FC Séville. Il s’agirait plutôt d’une question de sensations, et de constater un changement radical dans le vestiaire. Un départ avant la fin d’année serait ainsi surprenant. Mais au sein de la Casa Blanca, chaque match est important.