PSG - Al-Khelaïfi : Enervé, Luis Enrique craque devant les caméras !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le PSG a battu le Paris FC au Parc des Princes. Toutefois, la rencontre a été interrompue à plusieurs reprises, et ce, à cause de chants discriminatoires. Interrogé après le coup de sifflet final du derby francilien, Luis Enrique - le coach du PSG - a poussé un énorme coup de gueule.

Pour le compte de la 17ème journée de Ligue 1, le PSG a accueilli le Paris FC au Parc des Princes. Et la bande à Marquinhos a remporté ce premier derby francilien de la saison (2-1).

PSG : Luis Enrique pousse un énorme coup de gueule Si le PSG peut se réjouir d'avoir empoché les trois points, le choc face au Paris FC a été perturbé par des interruptions. En effet, l'arbitre de la rencontre a stoppé le match à plusieurs reprises, et ce, parce que des chants discriminatoires étaient entonnés depuis les tribunes du Parc des Princes. Interrogé au micro de Ligue 1 +, Luis Enrique a fait part de son immense colère.