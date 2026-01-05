PSG - Al-Khelaïfi : Enervé, Luis Enrique craque devant les caméras !

Ce dimanche soir, le PSG a battu le Paris FC au Parc des Princes. Toutefois, la rencontre a été interrompue à plusieurs reprises, et ce, à cause de chants discriminatoires. Interrogé après le coup de sifflet final du derby francilien, Luis Enrique - le coach du PSG - a poussé un énorme coup de gueule.
Pour le compte de la 17ème journée de Ligue 1, le PSG a accueilli le Paris FC au Parc des Princes. Et la bande à Marquinhos a remporté ce premier derby francilien de la saison (2-1).
PSG : Luis Enrique pousse un énorme coup de gueule
Si le PSG peut se réjouir d'avoir empoché les trois points, le choc face au Paris FC a été perturbé par des interruptions. En effet, l'arbitre de la rencontre a stoppé le match à plusieurs reprises, et ce, parce que des chants discriminatoires étaient entonnés depuis les tribunes du Parc des Princes. Interrogé au micro de Ligue 1 +, Luis Enrique a fait part de son immense colère.
«Je suis énervé parce que ça ne concerne que le PSG»
« Je n'étais pas énervé contre mon équipe. Dans tous les stades, ils nous traitent de tous les noms, mais ils n'arrêtent que nos matches au Parc des Princes. On va à Lyon, à Nantes, à Marseille, et on accepte toutes les ambiances. Et ils n'entendent que des chants négatifs au Parc des Princes. Je suis fatigué que ce soit le cas. Je suis énervé parce que ça ne concerne que le PSG, a repris Luis Enrique. Dans presque chaque stade où nous allons, il y a des chants contre nos joueurs, notre club, notre président (Nasser al-Khelaïfi). Mais les matches ne sont jamais arrêtés. C'est seulement le cas à Paris. C'est clair », a pesté Luis Enrique, le coach du PSG.