Kylian Mbappé : C'est déjà terminé au Real Madrid ?

Du côté du Real Madrid, on ne voit pas la vie en rose en ce moment. En plus des contre-performances, l'avenir de Xabi Alonso est remis en question. L'entraîneur du club merengue n'y peut cependant rien selon Karim Benzema qui a affirmé en interview que Kylian Mbappé et les joueurs du vestiaire doivent régler ça entre eux.
Malgré les stars étincelantes du vestiaire, le Real Madrid avance à reculons ces derniers temps. Les Merengue se sont inclinés à deux reprises lors des deux derniers matchs de l'équipe de Xabi Alonso (1-2 contre Manchester City en Ligue des champions et 0-2 contre le Celta Vigo en Liga).
«Tout le monde veut être le meilleur»
Quel est le problème ? Karim Benzema a fréquenté la Casa Blanca entre 2009 et 2023. De quoi permettre au Ballon d'or 2022 d'analyser les maux de Kylian Mbappé et sa bande lors d'une discussion avec les journalistes de L'Equipe Loïc Tanzi et Hugo Guillemet. « C'est difficile parce qu'ils ont leur caractère, leurs caractéristiques. Tout le monde veut être le meilleur, donc c'est un peu compliqué... Ils doivent tous se dire que, dans leur rôle, ils peuvent apporter, mais que c'est pour l'équipe ».
«L'entraîneur ne peut rien faire. Il a des noms, il met les meilleurs. Après, c'est entre joueurs»
Xabi Alonso est pointé du doigt dans la presse espagnole. Néanmoins, le coach n'est clairement pas le problème et ne peut surtout pas le résoudre à en croire les propos tenus par Karim Benzema à Dubaï. Le groupe madrilène doit se guérir de lui-même après introspection. « Non, l'entraîneur ne peut rien faire. Il a des noms, il met les meilleurs. Après, c'est entre joueurs... Si ton coéquipier est plus fort que toi, il faut l'accepter. Le problème, c'est si tu n'acceptes pas que le gars qui est devant toi marque plus de buts que toi. C'est pour ça que tu as des problèmes quand tu as cinq ou six grands joueurs ensemble. Tout le monde va apporter quelque chose. Et finalement, le buteur sera toujours un peu plus mis en avant que les autres. Mais il a toujours besoin des autres ! Tu ne peux pas tout faire tout seul ».