Kylian Mbappé : C'est déjà terminé au Real Madrid ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du côté du Real Madrid, on ne voit pas la vie en rose en ce moment. En plus des contre-performances, l'avenir de Xabi Alonso est remis en question. L'entraîneur du club merengue n'y peut cependant rien selon Karim Benzema qui a affirmé en interview que Kylian Mbappé et les joueurs du vestiaire doivent régler ça entre eux.

Malgré les stars étincelantes du vestiaire, le Real Madrid avance à reculons ces derniers temps. Les Merengue se sont inclinés à deux reprises lors des deux derniers matchs de l'équipe de Xabi Alonso (1-2 contre Manchester City en Ligue des champions et 0-2 contre le Celta Vigo en Liga).

«Tout le monde veut être le meilleur» Quel est le problème ? Karim Benzema a fréquenté la Casa Blanca entre 2009 et 2023. De quoi permettre au Ballon d'or 2022 d'analyser les maux de Kylian Mbappé et sa bande lors d'une discussion avec les journalistes de L'Equipe Loïc Tanzi et Hugo Guillemet. « C'est difficile parce qu'ils ont leur caractère, leurs caractéristiques. Tout le monde veut être le meilleur, donc c'est un peu compliqué... Ils doivent tous se dire que, dans leur rôle, ils peuvent apporter, mais que c'est pour l'équipe ».