Kylian Mbappé prend un énorme coup de pression, l'incroyable menace !

Ces derniers temps, le Real Madrid est en chute libre en termes de résultats. Si Xabi Alonso serait clairement sur la sellette, les dirigeants madrilènes commenceraient à en avoir marre de l’attitude des joueurs. Ainsi, d’après la presse espagnole, les partenaires de Kylian Mbappé auraient pris un sacré coup de pression en interne.

Le Real Madrid en grande difficulté. Les derniers résultats du club madrilène ont été très décevants, et la défaite concédée à domicile face à Manchester City cette semaine en Ligue des Champions n’a rien arrangé. Désormais, Xabi Alonso semble plus que jamais sur la sellette.

Xabi Alonso en grand danger Un résultat défavorable face à Alavés ce dimanche pourrait définitivement sceller le sort du technicien espagnol sur le banc du Real Madrid. En parallèle de ce problème avec l’entraîneur, les dirigeants madrilènes seraient remontés contre certains joueurs. Alors que de clairs problèmes d’attitude existent chez certains, la direction merengue a décidé de prendre les choses en main.