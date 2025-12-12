Une petite amie pour Kylian Mbappé ? Voilà la réponse !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans un entretien accordé à L'Équipe en septembre dernier, Fayza Lamari était revenue sur la vie sentimentale de son fils, Kylian Mbappé, et avait expliqué pourquoi il n’avait pas de petite amie. En raison de sa notoriété, avoir une vie amoureuse n’est pas simple pour l’attaquant du Real Madrid.

« Chacun construit sa vie différemment. » Dans un entretien accordé à L'Équipe en septembre dernier, Kylian Mbappé avait expliqué pourquoi, contrairement à la plupart des footballeurs, il ne s’était pas encore marié et n'avait pas encore fondé une famille. « Moi, je l'ai fait en pensant que le football c'était toute ma vie, et que je voulais profiter à fond de ma carrière. Peut-être que j'ai tort... (Il sourit.) Peut-être que j'ai raison. Il n'y a que l'avenir qui me le dira, ou Dieu en temps voulu. Quand tu choisis les choses, le résultat est facile à assumer. »

«On en revient à la fine ligne entre paranoïa et vigilance» Pour Kylian Mbappé, son statut de star mondiale très médiatisée rend difficile ses relations sentimentales. « On en revient à la fine ligne entre paranoïa et vigilance. Certains te veulent du mal, mais ça n'est pas tout le monde. Il ne faut pas trop penser et se lancer. C'est valable pour tout le monde. Vous, vous êtes marié ? Comment vous vous êtes dit que c'était la bonne ? Tu mets tout en œuvre pour que ça marche, mais comment on devine l'évidence ? », s'est interrogé l’attaquant du Real Madrid.