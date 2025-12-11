Karim Benzema : «C'est chaud» avec Kylian Mbappé !

Arrivé au Real Madrid l’année dernière, Kylian Mbappé empile les buts en Espagne. Néanmoins, le Français n’est toujours pas parvenu à remporter un trophée majeur avec la Casa Blanca, ce qui lui vaut son lot de critiques. Néanmoins, comme l’affirme Karim Benzema, ce que réalise déjà le numéro 10 madrilène est fantastique.
Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé laisse derrière lui une certaine réputation. Celle de la star absolue capable d’empiler les buts, mais qui ne parvient pas à faire briller son équipe dans les grands rendez-vous. Au cours d’un long entretien accordé à l’Equipe ce jeudi, Karim Benzema a analysé la situation de l’ancienne gloire du PSG en Espagne.
« C'est lui qui doit porter le Real Madrid vers les trophées »
« Il marque énormément de buts et il va continuer à en marquer, comme il le faisait au PSG. Mais le plus important pour Mbappé, c'est que le Real l'a pris pour qu'à des moments clés, il fasse gagner son équipe. Et il en est capable. C'est cette pression-là qu'il doit prendre, et faire ce petit pas du leader d'attaque. Car c'est lui qui doit porter le Real Madrid vers les trophées. Attention, pas tout seul, avec les autres. C'est pour ça que j'ai parlé de connexion », affirme ainsi le Ballon d’Or 2022 avant de poursuivre.
« Je parle de moments où il y a un match que l'équipe est obligée de gagner. C'est chaud ! »
« Attention ! Un doublé ou un triplé contre Elche, c'est difficile », nuance Benzema. Ce n'est pas parce que tu entends Elche que c'est facile. C'est comme en Arabie saoudite : marquer trois buts, on dit que c'est "juste l'Arabie saoudite"... Non. Il y a des défenseurs, un gardien de but. Moi, je parle de moments où il y a un match que l'équipe est obligée de gagner. C'est chaud ! C'est pour ces moments-là. Ils l'ont pris pour ça. Il a la capacité de le faire, je lui souhaite d'y arriver. »