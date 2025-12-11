Séparation avec Kylian Mbappé : Il annonce la fin devant les caméras !

Amadou Diawara

Alors que les résultats du Real Madrid laissent à désirer ces dernières semaines, Xabi Alonso pourrait être remercié par sa direction dans un avenir proche. Après la défaite merengue face à Manchester City, Jude Bellingham a affirmé que ses coéquipiers et lui étaient toujours derrière leur entraineur.

Arrivé au Real Madrid le 1er juin dernier, Xabi Alonso est déjà en danger. En effet, le coach espagnol pourrait être évincé s'il ne redresse pas le navire merengue au cours des prochaines semaines.

