Séparation avec Kylian Mbappé : Il annonce la fin devant les caméras !

Alors que les résultats du Real Madrid laissent à désirer ces dernières semaines, Xabi Alonso pourrait être remercié par sa direction dans un avenir proche. Après la défaite merengue face à Manchester City, Jude Bellingham a affirmé que ses coéquipiers et lui étaient toujours derrière leur entraineur.
Arrivé au Real Madrid le 1er juin dernier, Xabi Alonso est déjà en danger. En effet, le coach espagnol pourrait être évincé s'il ne redresse pas le navire merengue au cours des prochaines semaines.
Real Madrid : Bellingham balance sur l'avenir d'Alonso
Après la défaite du Real Madrid face à Manchester City (2-1), Jude Bellingham s'est prononcé sur l'avenir de Xabi Alonso. En effet, le numéro 5 merengue a fait passer un message très fort à son entraineur.
«Nous avons senti que nous avions tourné une page»
« Si le vestiaire du Real Madrid est toujours derrière Xabi Alonso ? Bien sûr que oui. L'entraîneur a été formidable. Personnellement, j'ai une excellente relation avec lui et je sais que c'est aussi le cas de beaucoup de mes coéquipiers. Après cette série de matchs nuls, nous avons eu des discussions très intéressantes en interne et nous avons senti que nous avions tourné une page. Personne n'abandonne, personne ne se plaint ni ne se lamente. Nous acceptons les conséquences et nous continuons à nous battre », a affirmé Jude Bellingham, coéquipier de Kylian Mbappé au Real Madrid, lors d'un entretien accordé à TNT Sports ce mercredi soir.