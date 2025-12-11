Kylian Mbappé : Le départ de rêve en 2026 !

Amadou Diawara

Actuel international U21 français, Ayyoub Bouaddi rêve de rejoindre Kylian Mbappé en A. En effet, le crack du LOSC souhaite à tout prix disputer la prochaine Coupe du Monde avec les Bleus de Didier Deschamps. D'ailleurs, Ayyoub Bouaddi s'imagine déjà soulever le trophée à New York le 19 juillet 2026.

Qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France est tombée dans le groupe I, avec le Sénégal et la Norvège. Alors que la quatrième nation de la poule n'est pas encore connue - le dernier ticket se jouera entre l'Irak, la Bolivie et le Suriname, trois barragistes - Ayyoub Bouaddi (18 ans) pense déjà à soulever le trophée le 19 juillet à New York.

Bouaddi rêve de gagner la Coupe du Monde Lors d'un entretien accord à L'Equipe, Ayyoub Bouaddi a affirmé qu'il voulait à tout prix disputer et remporter la prochaine Coupe du Monde (11 juin - 19 juillet) avec l'équipe de France de Kylian Mbappé. « Quel est votre plus grand rêve dans le foot ? De gagner la Coupe du monde, la Ligue des champions, de tout gagner », a déclaré le milieu de terrain du LOSC, avant d'en rajouter une couche.