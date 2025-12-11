La rupture est imminente, Laure Boulleau n'en peut plus !

Amadou Diawara

Alors que les résultats du Real Madrid laissent à désirer, Xabi Alonso est en danger depuis plusieurs semaines. Arrivé à la Maison-Blanche le 1er juin dernier, le coach espagnol risque d'être évincé à cause de la nouvelle contre-performance de son équipe, qui a perdu face à Manchester City ce mercredi soir. Interrogée sur la situation de Xabi Alonso, Laure Boulleau a lâché toutes ses vérités.

Le 1er juin dernier, Xabi Alonso a pris la place de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid. Toutefois, les débuts de l'Espagnol à la tête de la Maison-Blanche sont très compliqués. Alors que les résultats du club merengue laissent à désirer, Xabi Alonso pourrait ne pas faire long feu au Bernabeu.

Laure Boulleau est déçue pour Xabi Alonso Sur la sellette depuis plusieurs semaines, Xabi Alonso pourrait être remercié par Florentino Pérez. En effet, la défaite contre Manchester City ce mercredi soir pourrait être celle de trop. Les Merengue ayant perdu 2-1 au Bernabeu lors de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions.