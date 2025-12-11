C’est terminé pour Christophe Dugarry : le divorce est acté !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En pleine polémique à Liverpool après ses propos concernant le fait qu'il ait enchaîné les matches sur le banc de touche, Mohamed Salah n'était pas dans le groupe des Reds qui s'est imposé contre l'Inter Milan mardi soir. Et pour Christophe Dugarry assure d'ailleurs que le divorce entre les deux parties est désormais acté.

Dugarry fracasse Salah « Je pense qu’il ne rejouera pas. Je pense qu’il ne rejouera pas avec Liverpool. Je pense qu’après la CAN ça va se terminer, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Ils sont obligés d’aller au bout de leurs idées, c’est-à-dire qu’ils ont acheté Ekitike, ils ont aussi acheté Isak, Florian Witz à des sommes astronomiques. Donc ces joueurs, ils sont condamnés à les faire jouer. Quoi qu’il dise, quoi qu’il pense, Mohamed Salah n’est pas l’avenir de Liverpool et ça c’est un constat qui est certainement cruel pour lui, qui est dur pour son égo, je peux l’entendre. Pourquoi l’avoir prolongé quelques semaines avant ? C’est une forme de récompense. C’est pour ça que je ne comprends pas la sortie de Mo Salah. Je comprends que son égo soit touché, je comprends qu’il soit vexé mais il ne faut pas avoir la mémoire courte », lâche-t-il au micro de Rothen s’enflamme sur RMC avant de poursuivre.