C’est terminé pour Christophe Dugarry : le divorce est acté !

Au cœur d’une énorme polémique à Liverpool, Mohamed Salah a fait une sortie pour le moins remarquée au sujet de sa situation. L’Egyptien n’a pas manqué de se plaindre en critiquant le choix de son coach. Pour Christophe Dugarry, le divorce est donc acté entre les deux parties.
En pleine polémique à Liverpool après ses propos concernant le fait qu'il ait enchaîné les matches sur le banc de touche, Mohamed Salah n'était pas dans le groupe des Reds qui s'est imposé contre l'Inter Milan mardi soir. Et pour Christophe Dugarry assure d'ailleurs que le divorce entre les deux parties est désormais acté.
Dugarry fracasse Salah
« Je pense qu’il ne rejouera pas. Je pense qu’il ne rejouera pas avec Liverpool. Je pense qu’après la CAN ça va se terminer, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Ils sont obligés d’aller au bout de leurs idées, c’est-à-dire qu’ils ont acheté Ekitike, ils ont aussi acheté Isak, Florian Witz à des sommes astronomiques. Donc ces joueurs, ils sont condamnés à les faire jouer. Quoi qu’il dise, quoi qu’il pense, Mohamed Salah n’est pas l’avenir de Liverpool et ça c’est un constat qui est certainement cruel pour lui, qui est dur pour son égo, je peux l’entendre. Pourquoi l’avoir prolongé quelques semaines avant ? C’est une forme de récompense. C’est pour ça que je ne comprends pas la sortie de Mo Salah. Je comprends que son égo soit touché, je comprends qu’il soit vexé mais il ne faut pas avoir la mémoire courte », lâche-t-il au micro de Rothen s’enflamme sur RMC avant de poursuivre.
«Je pense qu’il ne rejouera pas avec Liverpool»
« Quand on parle de respect, il touche 25 millions par an, il a le salaire le plus astronomique, inimaginable et envisagé par Liverpool parce que justement c’est une forme de reconnaissance pour tout ce qu’il a fait pour Liverpool. On savait très bien qu’il était sur la pente descendante donc le cadeau qu’ils lui ont fait, il est astronomique, il est énorme ! Il l’a mérité pour tout ce qu’il a fait pour Liverpool donc je pense que le club lui a rendu hommage, l’a respecté et le respecte. Il faut aussi qu’il regarde ses performances. Je sais que c’est toujours difficile d’analyser ses propres performances et d’être lucide sur ce que tu fais sur le terrain, mais je suis désolé, il n’est pas au niveau. Et quand tu donnes un statut comme ça à un joueur aussi important, que tu le mets aussi haut, que tu lui donnes un salaire aussi important, le premier fusible qui saute c’est ce joueur-là et ça me paraît totalement logique. Quand tu fais de ton joueur, le joueur le plus important avec le plus gros salaire, la star de l’équipe, si ton équipe ne tourne pas, le premier qui saute c’est cette star. C’est le revers de la médaille. Tu ne peux pas avoir la gloire, la reconnaissance, être la star et le plus gros salaire et être préservé quand les choses ne vont pas. Si on t’a donné cet argent-là c’est pour permettre aux joueurs qui viennent d’arriver ou à ton effectif, d’être performant », ajoute Christophe Dugarry.