Coup de foudre à l'étranger : Laure Boulleau annonce une nouvelle relation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une magnifique performance contre Sunderland, Rayan Cherki confirme qu'il commence à s'installer dans le onze de départ de Manchester City. Mais surtout, Laure Boulleau a noté que l'ancien joueur de l'OL avait une magnifique relation sur le terrain avec Phil Foden.

Arrivé à Manchester City l'été dernier, Rayan Cherki monte en puissance sous les ordres de Pep Guardiola. Auteur d'une très belle prestation lors de la victoire contre Sunderland (3-0), l'ancien joueur de l'OL s'entend de mieux en mieux avec ses coéquipiers. Et alors que son entente avec Erling Haaland fait déjà merveille, Laure Boulleau s'enflamme également pour se relation naissante avec Phil Foden.

Laure Boulleau impressionné par la relation Foden-Cherki « Au-delà de son coup du foulard, il a rayonné par son coup du foulard mais aussi son côté technique et le jeu avec ses partenaires. Il est de plus en plus connecté aux autres donc je suis super contente. Cherki-Haaland ça fonctionne, mais Cherki-Foden, c'est pas mal non plus », lâche-t-elle sur le plateau du Canal Champions Club sur Canal+.