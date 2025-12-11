Kylian Mbappé, la rupture «inévitable» !

Pierrick Levallet

Doublure de Kylian Mbappé la saison passée, Endrick n’entre visiblement pas dans les plans de Xabi Alonso au Real Madrid. L’international auriverde est passé troisième dans la hiérarchie des attaquants, derrière Gonzalo Garcia. De ce fait, un départ de l’attaquant de 19 semble inévitable cet hiver puisqu’il souhaite se relancer en vue de la Coupe du monde 2026.

Au Real Madrid, le temps d’Endrick est compté. L’international auriverde n’entre pas dans les plans de Xabi Alonso, alors qu'il était la doublure de Kylian Mbappé la saison passée. L’attaquant de 19 ans ne comptabilise que 22 petites minutes de jeu depuis le début de saison. Le Brésilien souhaiterait donc se relancer ailleurs cet hiver en vue de la Coupe du monde 2026.

Endrick, son départ du Real Madrid est «inévitable» Comme le rapporte SPORT, un départ d’Endrick en janvier prochain semble « inévitable ». Relégué au second plan après l’arrivée de Xabi Alonso, l’ancien de Palmeiras souhaite récupérer du temps de jeu afin de revenir dans le radar de Carlo Ancelotti et récupérer sa place en équipe nationale.