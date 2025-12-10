Kylian Mbappé : Le Real Madrid confirme la catastrophe !

Axel Cornic

Touché à un genou lors de la défaite surprise face au Celta Vigo (0-2), Kylian Mbapé était très incertain pour le choc de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City. Le Français était finalement bien dans le groupe, mais Xabi Alonso a décidé de ne pas prendre de risque en le faisant partir du banc.

Tout le monde attendait le duel entre Erling Haaland et Kylian Mbappé, mais c’est raté. L’attaquant du Real Madrid n’était pas titulaire ce mercredi pour l’affiche de gala face à Manchester City, en Ligue des Champions. Pas très rassurant, après les problèmes au genou évoqués ces derniers jours.

Kylian Mbappé remplaçant Évidemment, son absence du onze de départ a énormément fait parler, surtout après la première mi-temps de cette rencontre de Ligue des Champions. Les 45 première minutes de jeu ont en effet été mancuniennes, avec notamment un penalty transformé par Erling Haaland et un but du jeune Nico O'Reilly.