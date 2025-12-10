Kylian Mbappé, le nouveau malaise à l’étranger !

Pierrick Levallet

Ce mercredi, l’absence de Kylian Mbappé dans le onze de départ pourrait être préjudiciable au Real Madrid. Depuis le début de saison, le capitaine de l’équipe de France est l’homme en forme du club madrilène. Mais alors que l’attaquant de 26 ans marche sur l’eau, le reste de l’effectif semble nager en plein malaise sous les ordres de Xabi Alonso.

Un certain doute entoure Kylian Mbappé pour le match de ce mercredi contre Manchester City en Ligue des champions. Le capitaine de l’équipe de France n’a pas pu s’entraîner correctement avec le Real Madrid à cause d’une fracture au doigt et de douleurs musculaires à la jambe gauche. Malgré cela, Xabi Alonso a convoqué l’attaquant de 26 ans pour la réception des hommes de Pep Guardiola.

