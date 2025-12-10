Kylian Mbappé remplacé, c’est terminé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Bien qu’il n’ait pas participé à l’entraînement collectif du Real Madrid, Kylian Mbappé sera présent lors de la visite de Manchester City au Santiago Bernabeu ce mercredi soir. Inclus dans la convocation de Xabi Alonso, Mbappé ne devrait pas débuter le match pour autant. C’est la bombe lâchée en Espagne.

Mardi, les socios du Real Madrid retenaient leur souffle. Et pour cause, 48 heures après la défaite de l’équipe de Xabi Alonso au Santiago Bernabeu face au Celta Vigo (0-2), Kylian Mbappé était aux abonnés absents à la séance collective d’entraînement mise en place par le coach espagnol à Valdebebas à la veille de la réception de Manchester City dans le cadre de la 6ème journée de saison régulière de Ligue des champions.

Absent de l’entraînement, Mbappé a été convoqué par Alonso Un coup reçu au genou a mis en péril sa participation à ce choc contre les champions d’Europe 2023. Néanmoins, Xabi Alonso a mis fin au suspense en ce début d’après-midi ce mercredi. Kylian Mbappé a été retenu dans le groupe des joueurs convoqués.